16 Nisan’da başlayan 5. İstanbul Fintech Week’te (IFW’24) bir konuşma yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan, Merkez Bankası olarak ödeme sistemleri alanındaki amaçlarının Türkiye'de etkili şekilde işleyen rekabetçi bir ekosistem yaratmak olduğunu belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği’nin (FINTR) desteğiyle, KOOP Ventures tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen ve bugün de devam eden İstanbul Fintech Week (IFW’24)’in ilk günü birbirinden ilginç oturumlara ev sahipliği yaptı. Gün boyunca yoğun ilgiyle takip edilen “Yakınsama: Web2 ve Web3 Dünyaları Bir Araya Geliyor” temalı IFW’24’ün öğleden sonra programında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ve Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın oturumları ön plana çıktı.

Finansal teknolojilerdeki gelişmelerin kendileri dahil tüm merkez bankalarının gündeminde oldukça önemli bir yer tuttuğunu belirten Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Karahan, Washington’dan çevrimiçi bağlantı yoluyla katıldığı konuşmasında Merkez Bankası olarak konuyla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Finansal istikrarı gözeten kurumlar olarak merkez bankalarının dijitalleşmede ön sıralarda yer aldığını söyleyen Karahan, “Parasal mimariyi etkileyen her teknolojik gelişme yeni faydaları ve riskleri beraberinde getiriyor. Bu noktada merkez bankaları olarak biz para ve ödemelerin istikrarını ve güvenliğini sağlamaktan sorumluyuz. Merkez bankalarının gelişen rolünü bu açıdan incelemek çok önemli” derken finansal teknolojiler alanında merkez bankalarının ‘yeniliğin teşvik edilmesi ve benimsenmesi’ ile ‘finansal istikrarın sağlanması için risklerin azaltılması’ olmak üzere iki temel noktaya odaklanması gerektiğini kaydetti.

“Finansın Kökenleri ve Medeniyetin Yükselişi” başlıklı sohbet programında KOOP Ventures Kurucu Ortağı Mustafa Baltacı’nın sorularını yanıtladı. Dijital paralar ve bu konuda gerekli regülasyonların yanı sıra ihtiyaç duyulan ‘merkeziyetsizleşme’ yaklaşımını kendi perspektifinden değerlendiren Prof. Dr. Ortaylı, günümüz dünyasında teknolojinin insanlığın bilgi birikimini artırmak için değil ‘kolaylık yaratmak’ adına kullanılmasını doğru bulmadığını kaydetti. Moğolların ticaret kervanlarının güvenliğini ‘para’ karşılığı sağladıklarını hatırlatan Ortaylı, “İktisat tarihine baktığımızda en önemli gelişmelerin ‘kompüterler’ tarafından sağlanmadığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul Fintech Week’in ikinci günü daha yoğun bir oturum programıyla devam ediyor. Etkinlikte bugün Digital Finance Summit, Women in Fintech Summit ve Fintech for Business Summit zirveleri altında oturumlar gerçekleştiriliyor.