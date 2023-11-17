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Play Store ve App Store mağazalarında yerini alan ‘Hayeels’ ile ilgili açıklamada bulunan genç girişimci Engin Denizli, insanları hayallerine kavuşturmak adına mücadelelerine yılmadan devam edeceklerinin altını çizdi. BURSA (İGFA) - Yerli ve milli yazılımın en önemli örneklerinden biri olan Hayeels, Play Store ve App Store mağazalarında yerini aldı. Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından indirilen uygulamayla ilgili açıklamada bulunan Hayeels’in kurucusu Engin Denizli, “Biz farklı bir projeyle kullanıcının karşısına çıktık. Başka bir örneği yok Hayeels’in. İnsanları hayallerine kavuşturmak adına mücadele vermek ve Hayeels bünyesinde yüzlerce vatandaşımızı istihdam etmek istiyoruz. Milli bir forma giydik attığımız bu adımla. Uluslararası bir başarı da yakalayabiliriz gerekli desteği gördüğümüz takdirde. İnanıyoruz ki iyilik kazanacak” ifadelerini kullandı.

ÖNCELİK SOKAKTAKİ CANLAR

Hayeels’in işleyişinden de bahseden Engin Denizli, “Play Store ve App Store mağazalarında uygulamamız mevcut. Öncelikle uygulamayı indirip, profil oluşturuyorsunuz. 500 bin TL’yi aşmayacak olan hayalinizi fotoğraf ya da video desteğiyle paylaşabiliyorsunuz. Hayalinizi paylaşmadan önce sizden sokak hayvanlarını beslemenizi istiyoruz. Paylaş butonuna bastığınızda sistem sizi Okkamix isimli e-ticaret sitemize yönlendiriyor. Oradan da sokak hayvanları için mama alıyorsunuz öncelikle ve hayalinizi paylaşıyorsunuz. Hayaliniz aracılığıyla sokaktaki canlara da destek olmuş bir bireysiniz artık. O mamaların sokak hayvanlarına dağıtıldığına dair görselleri de sizlerle paylaşıyoruz. Hayalinizin üst sıralara taşınması için yeterli puanı toplamanız lazım. Diğer bir kullanıcıya verdiğiniz puanlar aracılığıyla da puan kazanıyorsunuz mesela. Zirveye oturduğunuz takdirde ise 500 bin TL’lik hayaliniz gerçekleşiyor. Sloganımız belli; hayalin varsa ‘hayeels’in de olmalı” değerlendirmesinde bulundu.