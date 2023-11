Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dünyanın buluşma noktası İGA İstanbul Havalimanı’nın ülkemizin kültür ve sanat ortamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği; her öneriye, her tekniğe, her sanatçı ve tasarımcıya açık İGA ART Sanat Projeleri Yarışması’nın kazananı sanatçı Hayri Karay oldu.İSTANBUL (İGFA) - İGA İstanbul Havalimanı’nın sanata açılan kapısı İGA ART, tüm dünyadan sanatçıları İGA ART Sanat Projeleri Yarışması’nda buluşturdu. Türkiye’de kültür sanat alanında bugüne kadar verilen en büyük ödüllerden birinin sunulduğu “İGA ART Sanat Projeleri Yarışması”nın kazananı sanatçı Hayri Karay oldu.

Karay’a ödülü İGA İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen tören ile takdim edildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve ilk etabı 2023 yılı başında hayata geçirilen İGA ART Sanat Projeleri Yarışması’na, Türkiye ve dünyadan toplamda 172 proje katıldı. Finale kalan 10 projenin belirlenmesinin ardından 20 Ekim 2023 tarihinde yarışmanın ikinci etabına geçildi. 10 finalist projenin ölçekli maketlerinin incelendiği jüri değerlendirmesi sonucu Hayri Karay’ın yapıtı 2 milyon TL’nin kazananı oldu.

Ödül töreninde konuşan İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen şunları söyledi:

“Her gün 200 binden fazla yolcuyu ağırladığımız İGA İstanbul Havalimanımızda toplumu ve sanatçılarımızı ortak bir noktada buluşturmanın son derece anlamlı olduğuna inanıyoruz. Sanatçılar bir ulusun, hatta tüm insanlığın geleceğini temsil ederler. Din, dil, ırk, yaş ayrımı yapmadan, her kesimden sanatçıyı kucaklayan ve seslerini dünyaya duyurmalarına vesile olan sanatın ve sanatçının en çok ihtiyaç duyduğu ‘özgür alanı’ sağlayan İGA ART, bu bağlamda dünya çapında örnek bir platformdur. Böylelikle İGA İstanbul Havalimanı da ülkemiz sınırları içerisindeki en büyük kamusal sanat alanı sayılmaya hak kazanmıştır. Bu yıl İGA ART Sanat Projeleri Yarışması'nı kazanan sanatçımız Hayri Karay’ı yürekten kutluyorum. İGA olarak yolcularımızı sanatın iyileştirici ve barışçıl gücüyle buluşturarak ülkemizin tanıtımına katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Büyük ödülün sahibi sanatçı Hayri Karay’ı tebrik eden İGA ART Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Gülveli Kaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “İGA ART, Anadolu’nun kültür beşiği olma misyonuyla ülkemizin değerlerini, sanatçılarını dünya ile buluşturuyor. Mevlânâ’nın ‘Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol’ sözündeki gibi İGA ART, hem olduğu gibi hem göründüğü gibi bir kurum. Uluslararası arenada dünyaca ünlü sanatçılarla iş birliği yapmak varken kendi kaynakları ile kendi ülkesinin sanatçılarına alan açması çok önemli. Bu doğrultuda bugün yine sanatın birleştirici gücü ile burada toplandığımız için memnuniyet duyuyoruz.” diye konuştu.

Büyük ödülün sahibi Sanatçı Hayri Karay ise duygularını şöyle ifade etti: “Sanata katkılarından dolayı İGA ART’a çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle bir esere imza atmak benim için son derece onur verici. Eserimi Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf ediyorum.”

Sanatçı Hayri Karay’ın soyut eseri, Anadolu kültürünün çeşitliliği ve etnografik sosyalliğini ışık-gölge-biçim oyunlarından yararlanan görsel bir dansla anlatıyor. Birbirine zıt geometrik ve organik şekillerin uyumu, dengesi, karşıtlığı ve devinimi ile değişkenlik vurgulanıyor. Eserin 2024 yılı içinde tamamlanarak İGA İstanbul Havalimanı’nda misafirlerle buluşması hedefleniyor.