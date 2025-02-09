Geçtiğimiz yıl ülkemizin kan ihtiyacının yüzde 97’sini karşılamayı başaran Türk Kızılay, 2025 yılında ulusal çapta 3 milyon ünite kan bağışına ulaşmayı hedefliyor. 2024’ün kan bağışı şampiyonu Isparta olurken, yaklaşan Ramazan dolayısıyla da kan bağışının ihmal edilmemesi istendi.Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Günün birinde kendimiz ya da sevdiklerimiz için kana ihtiyaç duyabiliriz. Bu yüzden zorlu kış aylarında ve yaklaşan Ramazan’da kan ile ilgili sıkıntı yaşamamamız için kan bağışında bulunmayı ihmal etmeyelim” dedi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin kan ihtiyacının “güvenli ve düzenli kan bağışı” yoluyla sağlanması için çalışmalarını yürüten Türk Kızılay, 2024 yılında 2.7 milyon ünite kan bağışına ulaşarak ülkemizin kan ihtiyacının yüzde 97’sini karşılamayı başardı.

2025 yılında 3 milyon kan bağışını hedefleyen Kızılay, kış aylarında kan bağışının mevsimsel olarak azalması nedeniyle stoklarında olası bir düşüşü önlemek için 18-65 yaş arasındaki vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

GÜNDE 9 BİN ÜNİTE KAN BAĞIŞINA İHTİYAÇ VAR

Türk Kızılay, hastanelerin tüm gruplarda kan ve kan bileşeni ihtiyacını yüzde yüz oranında karşılamaya yetecek stok seviyesini korumak için günlük 9000 ünite kan bağışı alma hedefiyle çalışıyor. Her gün yaklaşık bin 200 hastanenin kan ve kan bileşeni ihtiyacını karşılayan Kızılay, 2025 yılında ulusal çapta 3 milyon ünite kan bağışına ulaşmayı hedefliyor. Kan uzun süre stoklanamayan bir tedavi aracı olduğu için Kızılay, yılın 365 günü aynı oranda kan bağışını koruma hedefiyle çalışıyor.

GENEL BAŞKAN YILMAZ: KIŞ AYLARINDA İHMAL ETMEYELİM

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Biliyoruz ki kan, yerine başka hiçbir şey koyamadığımız bir tedavi aracı. Her birimiz günün birinde kendimiz ya da sevdiklerimiz için kan ihtiyacı duyabiliriz. Özellikle acil durumlar söz konusu olduğunda, kan bağışlarının toplanmış, test edilmiş ve hastanelere sevk etmeye hazır şekilde stoklarımızda bekliyor olması gerekiyor. Bunun sürekliliği ise düzenli kan bağışçılarımızın artmasıyla mümkün. Unutmayalım, bir ünite kan üç kişiyi hayata bağlıyor. Bu yüzden zorlu kış aylarında ve yaklaşan Ramazan ayı öncesinde kan bağışında bulunmayı ihmal etmeyelim diyoruz ve vatandaşlarımızı düzenli kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz” dedi.

Türk Kızılay, 2024 yılında toplamda 2,3 milyon bağışçıdan 2,7 milyon ünite kan bağışına aldı. Kan bağışlayanların yüzde 87’sini erkekler, yüzde 13’ünü ise kadınlar oluşturdu.

Eğitim durumuna göre en fazla kan bağışı, bağışçıların yüzde 34’ünü oluşturan lise mezunları ile yüzde 21’ini oluşturan üniversite mezunlarından alındı.

2024 yılında en yüksek kan bağışı alınan iller sırasıyla İstanbul (511 bin 183 ünite), Ankara (211 bin 012 ünite) ve İzmir (154 bin 784 ünite) oldu. Kan bağış rakamları nüfus etkisinden arındırıldığında ise bağış oranı en yüksek şehir yaklaşık yüzde 11’le Isparta oldu.

Isparta’yı yüzde 10’la Erzincan ve yüzde 9’la Gaziantep izledi.