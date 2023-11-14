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Denizli Büyükşehir Belediyesinin, sera gazı azaltım, iklim uyum hedeflerinin belirlenmesi ve enerji yoksulluğuyla mücadele için kapsamlı ve geniş katılımlı eylem planı hazırlamak hedefiyle başlattığı Denizli Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı çalışmaları devam ediyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin, sera gazı azaltım, iklim uyum hedeflerinin belirlenmesi ve enerji yoksulluğuyla mücadele için kapsamlı ve geniş katılımlı bir eylem planı hazırlamak hedefiyle başlattığı Denizli Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Açılış toplantısı geçen Ekim ayında yapılan Denizli SECAP kapsamında ilk olarak Denizli Sera Gazı Envanterinin hazırlanması için çalışma başlatıldı. Bunun ardından kentin iklim değişikliğiyle mücadelesinde kapsamlı ve geniş katılımlı bir eylem planının oluşturulması için kamu kurum/kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek tüm sektörleri kapsayacak komisyonlar oluşturuldu. Bu kapsamda Enerji ve Endüstriyel İşlemler Komisyonu, Kentsel Tasarım ve Ulaşım Komisyonu, Çevre Yönetimi, Eğitim ve Turizm Komisyonu, Tarım, Ormancılık ve Biyoçeşitlilik Komisyonu ve Afet Yönetimi ve Kamu Sağlığı Komisyonu oluşturularak ilk toplantı Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

33 farklı kurumdan 131 katılımcı

Denizli Büyükşehir Belediyesi temsilcileri ile birlikte 33 farklı kurumdan 131 katılımcının yer aldığı toplantıda, Kaynak, Çevre ve İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Rıfat Ünal Sayman, Denizli Sera Gazı Envanteri çalışması ile ilgili bir sunum yaptı. Katılımcılar daha sonra Denizli Sera Gazı Salımlarını Etkileyecek Parametrelere İlişkin Gelecek Öngörüleri üzerine görüş alış verişinde bulunuldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da toplantıyı ziyaret ederek çalışmaların başarılı geçmesini temenni etti. İklim değişikliğinin çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Zolan, Türkiye’de İklim Değişikliği Eylem Planını hazırlayan 3’ncü Büyükşehir Belediyesi olduklarını belirterek, uzun yıllar önce başladıkları çalışmaları etap etap ileri taşıdıklarını söyledi. Geleceğe daha yaşanabilir bir Denizli bırakmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Zolan, tüm katılımcılara başarılar dileyerek, “İnşallah güzel bir dünyada hep beraber yaşayalım” ifadelerini kullandı.