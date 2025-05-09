Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınını araştıran TBMM Araştırma Komisyonu’nun görev süresi, çalışmaların tamamlanamaması nedeniyle 1 ay uzatıldı.ANKARA (İGFA) - TBMM, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasını araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun görev süresini 1 ay uzattı.

1447 sayılı karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Komisyon, yangının tüm boyutlarını araştırarak ilgili kurumların sorumluluklarını tespit etmeyi ve benzer olayların önlenmesi için alınacak tedbirleri belirlemeyi amaçlıyor.

18 Şubat 2025’te çalışmalarına başlayan komisyon, 3 aylık sürede araştırmalarını tamamlayamadı. TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile görev süresi Haziran ortasına kadar uzatıldı.