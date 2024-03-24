2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi 18. Hafta maçları tamamlandı. 22 ve 23 Mart tarihlerinde oynanan karşılaşmalardan Sakarya BBSK- Beykoz Belediyesi maçı TRT Spor Yıldız, diğer dört maç ise THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.ANKARA (İGFA) - Erkekler Süper Ligi 19. Hafta karşılaşmaları 2 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Erkekler Süper Ligi 18. Hafta Sonuçları:
- Nilüfer Bld. 27-28 İzmir BBSK
- Trabzon BBSK 25-24 Rize Bld.
- Sakarya BBSK 34-37 Beykoz Bld.
- Bahçelievler Bld. 33-39 Köyceğiz Bld.
- Konya BBSK 31-41 Spor Toto
Erkekler Süper Ligi 19. Hafta Programı:
- 02.04.2024 / 14:00 / THF TV Youtube
- Bahçelievler Bld. - Konya BBSK
- 02.04.2024 / 16:00 / TRT Spor Yıldız
- Beykoz Bld. – Beşiktaş Safi Çimento
- 02.04.2024 / 16:00 / THF TV Youtube
- Rize Bld. - Spor Toto
- 02.04.2024 / 17:00 / THF TV Youtube
- Köyceğiz Bld. - Nilüfer Bld.
- 02.04.2024 / 18:00 / THF TV Youtube
- İzmir BBSK - Sakarya BBSK