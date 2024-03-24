2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi 18. Hafta maçları tamamlandı. 22 ve 23 Mart tarihlerinde oynanan karşılaşmalardan Sakarya BBSK- Beykoz Belediyesi maçı TRT Spor Yıldız, diğer dört maç ise THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.ANKARA (İGFA) - Erkekler Süper Ligi 19. Hafta karşılaşmaları 2 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Erkekler Süper Ligi 18. Hafta Sonuçları:

Nilüfer Bld. 27-28 İzmir BBSK

Trabzon BBSK 25-24 Rize Bld.

Sakarya BBSK 34-37 Beykoz Bld.

Bahçelievler Bld. 33-39 Köyceğiz Bld.

Konya BBSK 31-41 Spor Toto

Erkekler Süper Ligi 19. Hafta Programı: