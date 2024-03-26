2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 20. Hafta maçları tamamlandı.ANKARA (İGFA) - 2023-24 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 23, 24 ve 25 Mart tarihlerinde oynanan karşılaşmalardan Anadolu Üniversitesi - Aksaray Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi - Tekirdağ Süleymanpaşa karşılaşmaları TRT Spor Yıldız’dan diğer üç maç ise THF Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Kadınlar Süper Ligi 21. Hafta karşılaşmaları 21 ve 22 Nisan tarihlerinde oynanacak.

KADINLAR SÜPER LİGİ 20. HAFTA SONUÇLARI:

İzmir BBSK 31-36 Kastamonu Bld.

Anadolu Üniversitesi 38-29 Aksaray Bld.

Konyaaltı Bld. 32-29 Bursa BBSK

Yalıkavakspor 29-26 Üsküdar Bld.

Yenimahalle Bld. 41-36 Tekirdağ Süleymanpaşa

KADINLAR SÜPER LİGİ 21. HAFTA PROGRAMI:

21.04.2024 / 14:00 / THF TV Youtube

Bursa BBSK - Yalıkavakspor

21.04.2024 / 14:00 / THF TV Youtube

Aksaray Bld. - Görele Bld.

21.04.2024 / 15:00/ THF TV Youtube

Tekirdağ Süleymanpaşa - Anadolu Üniversitesi

21.04.2024 / 16:00 / THF TV Youtube

Üsküdar Bld. - Yenimahalle Bld.

22.04.2024 / 16:00 / TRT Spor Yıldız

Kastamonu Bld. - Konyaaltı Bld.