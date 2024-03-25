Kadınlar 2. Ligi'nde Kepez Belediyesi Spor Kulübü şampiyon olduANKARA (İGFA) - Hentbol Kadınlar 2. Lig'inde THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan Dörtlü Final’de Odunpazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü yenen Kepez Belediyesi Kadınlar 2. Lig şampiyonu oldu.

THF TV Youtube kanalından canlı olarak Dörtlü Final'de oynanan üçüncülük maçında On Otomasyon Defne Spor Kulübü’nü yenen Tekirdağ Cezaevi Spor Kulübü lig üçüncüsü oldu.

Play-off müsabakalarında Odunpazarı Gençlik, On Otomasyon Defne, Tekirdağ Cezaevi ve Kepez Belediyesi, Dörtlü Final'de oynama ve önümüzdeki sezon THF Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Maçların ardından düzenlenen törende şampiyon olan Kepez Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç, ikinci olan takım Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü’ne THF Asbaşkanı Ediz Erkovan, üçüncü olan takım Tekirdağ Cezaevi Spor Kulübü’ne THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan, dördüncü olan On Otomasyon Defne Spor Kulübü’ne Lig ve Organizasyon Kurulu üyesi Esin İlerisoy, turnuvanın en değerli oyuncusu Gazel Dikme’ye ise THF Organizasyon Kurulu üyesi Zeynur Pehlivan takdim etti.