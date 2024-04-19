AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları ile ilçe belediye başkanlarını konuk eden Başkan Alemdar, “Altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal donatı alanlarına kadar birçok projeyi hayata geçireceğiz. Şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte hareket ederek inşallah güzel bir çalışma dönemi geçireceğiz. Rabbim şehrimize güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Serdivan, Ferizli, Karapürçek, Erenler, Akyazı ve Söğütlü ilçe başkanları, teşkilat üyelerini ağırlayan Alemdar, ilçe belediye başkanlarıyla da görüştü. Ziyaretlerde Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın yanı sıra AK Parti ve MHP ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri yer aldı.

BİRLİKTELİK VURGUSU

Nazik ziyaretleri için ilçe belediye başkanlarına ve teşkilat mensuplarına teşekkür eden Başkan Alemdar, “31 Mart seçimlerinde hemşehrilerimiz kararını verdi. Bize düşen bu desteğe en iyi şekilde karşılık üretmek olacak. Altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, ulaşımdan sosyal donatı alanlarına kadar birçok projeyi hayata geçireceğiz. Şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte hareket ederek inşallah güzel bir çalışma dönemi geçireceğiz. Rabbim hep birlikte şehrimize güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin” dedi. Alemdar, seçim sürecindeki özverili çalışmaları için teşkilat üyelerine, Cumhur İttifakı ortaklarına teşekkür etti.