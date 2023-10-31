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Yurtdışına bağımlılğı azaltacak olan KeyVac Hepatit A Üretim Fabrikası'nın açılışı Ankara'da düzenlenen törenle yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdiği törende yaptığı konuşmada Hepatit A aşısının bundan böyle standartlara uygun şekilde Türkiye'de üretileceğini söylediANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısının artık Türkiye'de üretileceğını belirterek, Türkiye'nin bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacağını söyledi.

İlaç, kimya, tıbbi cihaz başta olmak üzere 2004 yılından bu yana 9 farklı sektörde faaliyet gösteren Alagöz Holding'in 500 milyon dolara varan yatırımlarıyla bine yakın insana katkı sağladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye katkı sağlayan her şirkete olduğu gibi Alagöz Holding'e de gereken desteği verdiklerini söyledi.

Erdoğan, Hepatit A aşısı üretim tesisinin kendi alanında önemli bir boşluğu dolduracağını vurguladı.

14 bin metrekare kapalı alanı, 12 bin metrekare fabrika üretim hattı ve 2 bin metrekare ofis alanından oluşan fabrikamız en son teknolojiyle donatıldığını ifade eden Erdoğan, "Toplam 29 bin 500 metrekare fabrika sahasıyla KeyVac, üretmeyi planladığı diğer aşılarda da inşallah öncü bir rol üstlenecektir. Koronavirüs salgını döneminde yaşananlar bize aşı üretim kapasitesinin ne kadar kritik önemde olduğunu göstermiştir. Türkiye bu süreci hükümetimizin attığı kararlı ve etkili adımlar sonucunda dünyanın birçok ülkesine göre çok daha başarılı bir şekilde yönetmiştir. Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz, çaresiz bırakmadık. Güçlü altyapımız ve kuşatıcı sosyal güvenlik sistemimiz sayesinde tüm insanlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Kendi yerli aşımızla salgına karşı etkisi tescillenen tüm aşıları vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunduk" diye konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün açılışını yaptığımız KeyVac Hepatit A Aşısı Üretim Fabrikası’nın Ankara’mız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli tesisle birlikte Türkiye, hepatit a aşısını en üst standartta üreten 4’üncü ülke olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasının ardından günün anısına Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alagöz ve Sinovac Yönetim Kurulu Başkanı Yin Weidong hediye takdim etti.