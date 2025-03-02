Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği Hijazkâr Grubu’nun ‘Biçare Akşamlar’ konseri, Kültür Merkezi Lale Salonu’nda vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından organize edilen, müziğin büyüleyici tınılarıyla dolu gece, Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen’in de katıldığı ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser, Türk müziğinin seçkin eserleriyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Sanatçılar, güçlü yorumlarıyla dinleyicileri geçmişten günümüze uzanan müzikal bir yolculuğa çıkardı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen konser, sanatseverlerden tam not aldı. İzleyiciler, duygu dolu anlar yaşarken program sonunda sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.