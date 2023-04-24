2023 seçimlerinde Aydın Bağımsız Milletvekili Adayı olan Hüseyin Aksu, geniş bir araştırma ekibi ile hazırlamış olduğu projelerin uygulanması için Meclis’e gitmeyi planladığını açıkladı. Akademisyen ve stratejist olan Aksu, ülkede siyasetin adeta bir kavga arenasına döndüğünü vurgulayarak “Bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan şey birlik olmak ve barışık olmak” dedi.

Projeler ilk olarak Aydın’da uygulanacak

Geçmişte yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle “Aydın’ın efsane belediye başkanı” olarak anılan Hüseyin Aksu, hazırlamış olduğu projelerle ilgili bilgi verdi. Hazırladığı modellerin ve kanun tasarılarının başta deprem konusu olmak üzere tarım, turizm, sanayi, enerji, ulaşım, kentleşme sektörlerinde olduğunu söyledi. Bunları Meclis’e taşımak istediğini belirten Aksu, bu kanunların Meclis’ten geçmesi ile ilk uygulamaların Aydın’dan başlatılmasını hedeflediğini açıkladı.

Çiftçinin geliri 10 kat artacak

Bağımsız Aday Hüseyin Aksu, projelerinin içerikleri hakkında da tek tek bilgi verdi. “Ekonomik kalkınmanın temeli, sermayenin ve gelirlerin tabana yayılmasıdır. Tarımda yapacağım reform tasarılarıyla Tarım Parkları Kanunu ile üreticinin gelirlerini 10 kat artıran sistemler kuracağım” dedi.

Hüseyin Aksu yaptığı açıklamada enerji ve turizm sektörlerinde tekelleşmeyi önleyeceğini belirterek “Bu sektörlerin gelirleri yerelde halka indirilecek, esnaf, tüccar, küçük sanayici zenginleşecek, ulaşımda ise hem raylı hem de otoyol ulaşımı ile her türlü erişim ucuz ve ücretsiz yapılabilecek” ifadelerini kullandı.

Aydın’da sekiz yıl belediye başkanlığı yapan, yaptığı başarılı çalışmalarla Aydın'ın tarihine imzasını atan kent bilimci Hüseyin Aksu, yıllardır üzerinde çalıştıkları “Kentleşme Reformu” hakkında da bilgi verdi. Aksu, “Tüm Türkiye’yi depremlerde sıfır zarar gören bir ülke haline getireceğiz; şehirlerdeki tüm altyapı, trafik, ulaşım ve otopark sorunlarını çözeceğiz; tarım arazilerini mutlak biçimde koruyan bir kırsal ve kentsel yerleşme modelini hazırladık” dedi.

“Aydın halkı bir tarih yazacak”

Sözünü ettiği modellerin tüm ayrıntıları ile projelendirildiğini ifade eden Hüseyin Aksu, pilot uygulamaların çizilerek hazırlandığını ve fizibilitelerine kadar hesaplandığını belirterek şöyle konuştu: “Bu tasarıların hiçbiri seçimlerde ortaya atılan içi boş vaatler değildir. Bu sonuçları görmek ve yaşamak için duyarlı Aydın halkından beni büyük bir güç ile Meclis’e göndermelerini diliyorum. Aydın halkının bunu yapması ile bir tarih yazacağız, yepyeni ufuklar açılacak. Meclis’e aklı ve projeyi taşıyacağız.”

“Bu projelerle Meclis’e aklı ve barışı götüreceğiz”

Çalışmaların ortak akılla, kavgadan uzak, barış içinde katılımcı bir anlayışla yapılması için Meclis’te ağabeylik yapmayı planladığını açıklayan Aksu, “Bu proje ve reform tasarılarını Meclis’e taşıyarak, oraya aklı ve barışı götürmek arzusundayım” dedi.

“Hiçbir siyasi partinin gücünü azaltmıyoruz”

Seçmenlerin akıllarında soru işareti oluşmasını istemediğini sözlerine ekleyen Hüseyin Aksu, hiçbir siyasi partinin gücünü azaltmadıklarını, her partiden eşit oranda destek aldıklarını söyledi. Bağımsız milletvekili adayı Hüseyin Aksu, “Oyumu Aksu’ya verirsem partim zayıflar diye düşünmeyin. Gelin siz de bu önemli misyonu Aydın ili adına Meclis’e taşımamız için bir sefere mahsus, oyunuzu bağımsız adaya verin. Ülkemizin ve Aydınımızın geleceğine bir ışık yakalım” diye seslenerek davette bulundu.

Haber: Ebru Paksoy