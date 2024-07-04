9 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-20” Operasyonlarında 108 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20" operasyonları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, 29 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-20” operasyonlarında 108 şüpheli yakalandığını belirterek, "FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta FETÖ’ye yönelik "KISKAÇ-20" operasyonları gerçekleştirildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1808870614725234789

Operasyonlar sırasında şüphelilerin; örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün “Gaybubet Evi” olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlarda çok miktarda döviz, Türk Lirası ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" diyerek güvenlik güçlerimize teşekkür etti.