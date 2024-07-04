Dünyaca ünlü bir ilaç firmasının Türkiye distribütörlüğünü yapan İş adamı Bora Aksoy 30 yıllık 2 çocuk Annesi İzmir Mavişehir Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi sinde Öğretmenlik yapan eşi Ayşen Aksoy'a doğum gününü sürprizi yaptı.

Doğum gününde çocukları ile beraber yemeğe çıkan Aksoy ailesi neşe dolu vakit geçirdiler. Doğum günü pastası geldiğinde Ayşen Aksoy en anlamlı hediyesini aldı. 30 yıllık eşi Bora Aksoy'un bu jesti karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Ayşen Aksoy şunları söyledi; " Sevgili eşim bana bu jestleri çok yapar. Ancak bugün böyle birşey beklemiyordum. Gerçekten benim için büyük sürpriz oldu. 30 yıllık evliliğimizde her zaman mutluluk içinde olduk. Allah herkese böyle bir eş böyle bir yuva aile nasip etsin" dedi.

Ünlü iş adamı Bora Aksoy ise; " Aile önemlidir. Herkes aile olamaz. Çok şükür 30 yıllık evlilik hayatımızda aramızda sen ben olmadı. İnanın mutluluk dünyanın en güzel hazinesi. Sonuçta bu mutlukuk bizim değil çocuklarımızın" dedi.

Kesilen doğum günü pastası ile birlikte bizde Ayşen hanımın doğum gününü kutlar nice sağlıklı günler dileriz.

Özel Haber: Ömür Yapıcı