İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen Kalkan-17 operasyonlarında 44 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 881 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla ve Van'da jandarma tarafından göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Kalkan-17 operasyonlarının düzenlendiğini açıkladı.

4 gün süren operasyonlarda 44 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 881 düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, aramalar sonucu ruhsatsız tabanca, AK-47 piyade tüfeği, 24 araç, 1 sürat teknesi, çok miktarda Türk lirası, döviz ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu bildirdi.