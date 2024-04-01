Ramazan ayının iftar sofraları, aile ve dostlarla bir araya gelerek paylaşımların yapıldığı ve manevi huzurun bulunduğu özel zamanlardan biridir. Bu sofralarda birbirimize sevgi ve saygıyla yaklaşmak ve hoşgörü göstermek önemlidir. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesinden, Uzm. Kln. Psikolog Müge Leblebicioğlu Arslan, iftar sofralarında konuşulabilecek konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Ramazan ayında beslenme zamanlarımızın ve alışkanlıklarımızın belirli bir süre değişmesi duygu kontrolünde güçlük yaşamanıza neden olabilir. Bu durum hem biyolojik hem de psikolojik faktörlerden kaynaklı olabilir. Örneğin; düşük kan şekeri, hormonal değişiklikler ve yorgunluk bireylerde daha fazla sinirlilik ve tahammülsüzlük yaratabilir. Bu durum iftar sofralarında gerginliklere ve anlaşmazlıklara yol açabilir.

Bu nedenle, iftar sofralarında siyaset ya da aile içi problemler gibi hassas ve ayrışma yaratabilecek konulardan ziyade, hoşgörü ve birleştirici konulardan konuşmak daha uygun olacaktır.

İftar sofralarında konuşulabilecek bazı sohbet konuları şunlar olabilir;

Günlük yaşantılarımızdaki olaylar ve durumlar

Film, kitap, müzik, spor gibi aile üyelerinin ortak ilgi alanları

Ramazanın anlam ve önemine yönelik manevi sohbetler ve ibadetler

Geçmişe dair anılar ve olumlu deneyimler

Geleceğe dair hedefler, hayaller ve planlar

Bu sohbetler aile üyelerinin birbirleriyle daha iyi iletişim kurmasını, birbirlerine karşı daha sabırlı ve anlayışlı olmasını sağlayabilir. Ayrıca Ramazan’ın manevi atmosferini daha iyi yaşamaya, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeye yardımcı olacaktır. Böylece iftar sofralarında yapılan bu sohbetler hem bedenimizi hem de ruhumuzu besleyen özel anlara dönüşecektir.