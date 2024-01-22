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Büyükşehir Belediyesi kültür takviminde geniş yer bulan çocuk etkinliklerinin sonuncusu olan “İki Bavul Dolusu Hapşu ile Turşu” tiyatro oyunu, AKM’de minikleri kahkahaya boğdu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür takvimlerinde özellikle çocukları unutmuyor. Etkinlikler, tiyatro gösterileri, miniklerin doyasıya eğlendiği programlarla devam eden Ocak Ayı Takvimi, eğlenceli bir tiyatro oyununa daha ev sahipliği yaptı.

KEYİFLİ BİR OYUN DAHA

AKM’de gerçekleştirilen “İki Bavul Dolusu Hapşu ile Turşu” oyunu, miniklere kahkahaya boğdu. 2 ayrı seansta yapılan gösteri çocukları eğlendirirken, aynı zamanda bilgilendirdi. Miniklerin iletişim becerilerini, kişisel gelişimlerini, örf ve adetleri eğlenceli sahnelerle öğreten oyun ailelerin de beğenisini kazandı. Onlarca çocuk ve beraberinde ailelerinin de misafir edildiği etkinlikte keyifli vakit geçiren minikler, sahne sonunda tiyatro ekibiyle fotoğraf çekilmeyi de unutmadı.

“TÜM SAKARYA’YI BEKLİYORUZ”

Büyükşehirden yapılan açıklamada “Miniklerimiz ara tatillerini keyifle değerlendirsin diye çocuk oyunlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Gösterimlerin biletli olduğu oyunlar için biletler www.sakarya.bel.tr adresinden veya Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımızdan temin edilebilir. Tüm Sakarya’yı sömestr tatilinde bu keyifli etkinliklere davet ediyoruz” denildi.