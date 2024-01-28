Çılgın Sayısal Loto’da ‘Milyonerler Festivali’ 2 talihliye toplam ekstra 5 milyon TL kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 27 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 2 talihli toplam ekstra 5 milyon TL kazandı.

Edirne Keşan’dan ve Adana Seyhan’dan oynayarak 5 bilen talihliler, kişi başı 3 milyon 289 bin 296 TL ikramiye kazandı.

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31 Ocak'a kadar devam edecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 50 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.