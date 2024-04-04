Zorlu PSM ve Tuhaf iş birliğiyle ‘Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?’, her hafta perşembe günleri Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlanmaya devam ediyor. Psikolog Pınar Sabancı, yeni bölüm konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı ile “Yaşamın Evreleri: Hangi Dönemde Ne Yapmalı?" sorusuna Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde ve Zorlu PSM YouTube kanalında cevaplar arıyor. İSTANBUL (İGFA) - Muazzez İlmiye Çığ ile Büşra Sanay’ın ‘Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?’ kitabından uyarlanan Psikolog Pınar Sabancı’nın moderatörlüğünde Türkiye’nin sevilen isimlerinin hayat deneyimlerini sahneye taşıdığı ‘Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?’ her hafta Perşembe günleri Zorlu PSM YouTube kanalında yayınlanmaya devam ediyor.

“Yaşamın Evreleri: Hangi Dönemde Ne Yapmalı?" sorusuna yanıt arayan Pınar Sabancı’nın sevilen programının Zorlu PSM YouTube kanalındaki yeni bölüm konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu.

“ÇOCUKLAR BAZI ŞEYLERİN TADINA VARACAK AMA AŞIRIYA GİTMEYECEK”

İlber Ortaylı, “Çocukluğun ilk dönemlerinde bir çocuk neyle meşgul olmalı veya ne yapıyor olmalı ebeveynler açısından bunu merak ediyorum?” sorusunu soran Pınar Sabancı’ya, “Çocuğun bazı şeylere doyması, görmesi ilerideki hayatı bakımından çok önemli. En azından oyuncakla tatmin olacak. Tabii bu böyle namütenahi sınırsız oyuncak demek değil, tadını çıkaracak, bazı şeylerin tadına varacak ama aşırıya gitmeyecek. Beslenmesinin dışında şefkat görecek, sevgi görecek. ” yanıtını verdi.

“EMEKLİLİK DEMEK DURGUNLUK DEMEK DEĞİL”

İlber Ortaylı, “50’li yaşlar, olgunluk yaşlarının başladığı bir evre. Bu zamanı nasıl değerlendirecek insanlar?” sorusunu soran Pınar Sabancı’ya, “Gayet basit, evinde oturmayacaksın. Yani emekli olmuş olabilirsin ama saat 9:00'da değilse de sabah 11:00'de evinden çıkmanı tavsiye ediyorum. Evinde oturamazsın yani böyle bir şey yok. Sabah 9:00’da yahut 8:00’de evden çıkmak seni eskiden çok yoruyordu. Bunu tabii ki artık yapma. Daha rahat otur, kahveni daha yayıla yayıla iç, gazeteni evinde oku fakat sokağa çık lütfen. ‘Efendim ne yapacağım ben sokakta’ diye soracaklar, bugün Türkiye'de mesela her yerde bir müze var. Her şehirde, kasabada artık bir kütüphane var yani değişik yerler var görecek, bunları görebilirsiniz. Emeklilik demek durgunluk demek değil. ” yanıtını verdi.

“BOŞ DURAN İNSAN PEK FAZLA YAŞAMAZ”

İlber Ortaylı, “Tüm konuklarıma sorduğum soruya gelecek olursak, yaşadım demek için ne yapmalı?” sorusunu soran Pınar Sabancı’ya, “Boş durmayacaksınız o kadar. Hatalarınızla birlikte sevabınız da olur. Devamlı düşünüp bir şey yapmak lazım. Yani boş duran insan pek fazla yaşamaz.” açıklamasında bulundu.