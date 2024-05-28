TÜBİSAD, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2023 Yılı Pazar Verileri ve Trendleri”ni açıkladı. Rapora göre sektör, TL bazında bir önceki yıla kıyasla yüzde 83 oranında büyüyerek 784,6 milyar TL'lik hacme ulaştı. İhracatını 57 milyar 590 milyon TL olarak gerçekleştiren sektörün istihdamı da 237 bin kişiye yükseldi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüklüğü 785 milyar TL'ye ulaştı.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2023 yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri”ni 28 Mayıs'ta Feriye'de düzenlediği toplantıda açıkladı.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, Data Market CEO'su Murat Boyla, sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu'nun yaptığı toplantıda, sektörün 2023 performansı ve geleceği hakkında görüşler paylaşıldı.

2023 yılında 10 bin 424 şirketin katıldığı rapora göre Türkiye Bilgi ve İletişim pazarı büyüklüğü 2023 yılında TL bazında bir önceki yıla kıyasla yüzde 83 oranında büyüyerek 784,6 milyar TL'ye ulaştı. Bu rakamın 36 milyar TL'lik kısmını ölçümlemeye yeni eklenen şirketler oluşturdu. 2019-2023 yılları arasında sektörün TL bazındaki yıllık ortalama büyümesi yüzde 50 civarında seyretti.

Sektörün dolar bazındaki büyüklüğü ise yüzde 27'lik bir artışla 33 milyar dolara çıktı. Global BIT pazarı aynı yıllarda yüzde 1,1 büyüdü.

Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsura bakıldığında; 2019-2023 yılları arasında daha hızlı büyüyen bilgi teknolojilerinin, 2023 yılında pazar büyüklüğü olarak iletişim teknolojilerinin önüne geçtiği görüldü. 2019-2023 yılları arasında yüzde 60 büyüyen bilgi teknolojileri, 2023 yılında 402,2 milyar TL'ye ulaşırken; iletişim teknolojileri ise yüzde 41 büyüyerek 382,4 milyar TL'ye çıktı. Bilgi teknolojileri son dört yılda artan kura rağmen büyürken, iletişim teknolojileri kurdan etkilenerek küçüldü. Bilgi teknolojilerinin 2023 yılında dolar bazında büyüklüğü 16,9 milyar dolara, iletişim teknolojilerinin ise 16,1 milyar dolara yükseldi.

İletişim Teknolojileri Elektronik Haberleşme kategorisi yüzde 72 büyüyerek 224,5 milyar TL, iletişim teknolojileri Donanım kategorisi ise yüzde 93 büyüyerek 157,8 milyar TL'ye çıktı.

SEKTÖRDE ÖNE ÇIKAN TEKNOLOJİLER

Rapora göre 2023 yılında Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründe öne çıkan teknolojiler; üretken İş Hayatında GenAI, Bulut Dönüşümü, Platform Mühendisliği ve Sektörel Metaverse olmak üzere dört ana başlıkta değerlendirildi. İş Dünyasında Sürdürülebilirlik ise etkisi devam eden trend olarak yer aldı.