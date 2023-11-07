Türkiye genelinde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 19 milyonu aşkın öğrenci, 13-17 Kasım'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak.ANKARA (İGFA) - 11 Eylül'de ders başı yapan yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre ilk ara tatile 10 Kasım Cuma günü itibariyle giriyor.

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Bakanlığın takvimine göre, okullarda ilk ara tatil 13-17 Kasım arasında olacak.

Yarıyıl tatili ise 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Eğitim öğretim yılı kapanışı ise 14 Haziran 2024'te gerçekleşecek.