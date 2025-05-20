Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Nisan 2025’te yıllık yüzde 22,92, aylık yüzde 4,41 artış gösterdi. İmalatta yüzde 22,97 artış yaşanırken, enerjide yüzde 11,03 azalış dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), Nisan 2025’te bir önceki aya göre yüzde 4,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,10, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,57 artış kaydetti.

Sanayinin iki ana sektöründe yıllık değişimler şöyle gerçekleşti:

Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,96, imalatta yüzde 22,97 artış oldu. Ana sanayi gruplarında ise ara malları yüzde 21,15, dayanıklı tüketim malları yüzde 30,42, dayanıksız tüketim malları yüzde 25,64, sermaye malları yüzde 28,07 artarken, enerjide yüzde 11,03’lük bir düşüş yaşandı.

Bu arada sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,10 artış, imalatta yüzde 4,45 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 4,0 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 7,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,93 artış, enerjide yüzde 3,76 azalış, sermaye mallarında yüzde 5,37 artış olarak gerçekleşti.