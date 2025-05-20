Kocaeli İzmit Belediyesi’nin çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Beslenme Saati Projesi, Kuvayi Milliye ve Farabi İlkokullarında devam etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen Beslenme Saati Projesi kapsamında, ilkokul öğrencilerine her gün bir öğün sağlıklı ve ücretsiz yemek sunuluyor. Projenin bu sabahki uygulaması Kuvayi Milliye ve Farabi İlkokullarında gerçekleştirildi.

PROJE FARKLI OKULLARDA DEVAM EDECEK

Gerçekleştirilen programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır, Meclis Üyeleri Celal Hülür ve Ercan Balseçen katıldı. Yetkililer, çocuklara ikramlarda bulunurken, sağlıklı beslenmenin önemine de dikkat çekti. İzmit Belediyesi’nin çocukların gelişimine katkı sunmak amacıyla başlattığı bu anlamlı proje, önümüzdeki günlerde farklı okullarda da uygulanmaya devam edecek.