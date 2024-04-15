Almanya’nın Ludwigsburg şehrinde 1996 yılında doğan Burak Öz, 2016 yılından beri dijital platformlarda kendi bestelerini yayınlamakta ve müzik dünyasında adını duyurmaktadır. Öz, Muhabbet ile birlikte yaptığı “Sevmedinmi” adlı eseriyle Ocak 2023’te büyük beğeni toplamıştı. Şimdi ise söz ve müziği kendisine ve Almanya’nın tanınmış rapçisi Alpa Gun’a ait olan yeni bir şarkı üzerinde çalışıyor.İSTANBUL (İGFA) - Almanya’nın Berlin ve Stuttgart şehirlerinde çekilen ve Ekrem Özcan’ın yönetmenliğini üstlendiği klibiyle dikkat çeken “Ince His” adlı şarkı, 12 Nisan 2024 tarihinde yayınlandı. Şarkı, Türkçe ve Almanca sözleriyle öne çıkıyor ve özellikle Almanya’da geniş bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Şarkının prodüksiyonunda Gündem Yaylı Grubu ve Ibo Show’dan tanınan bağlamacı Motor Ali Yılmaz da Ud enstrümanıyla eşlik etti.