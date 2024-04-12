Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin Kanal D ekranındaki başarısı sınırları aştı, Balkanlar’a ulaştı. Yayına başladığı günden bu yana reyting listeleri ve sosyal medyada zirvede yer alan dizi, çok yakında Makedonya’da yayına başlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Kanal D’nin yurt dışında dikkat çeken yapımlarına bir yenisi daha eklendi. Öyle Bir Geçer Zaman ki, Aşkı Memnu, Yargı, Veda Mektubu ve Üç Kız Kardeş gibi yurt dışında büyük ilgi gören dizilerine “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” de katıldı. Her hafta büyük beğeni toplayan İnci Taneleri, yeni bir proje olmasına rağmen şimdiden yurt dışı pazarında kendine yer buldu. Makedonya’ya satışı gerçekleşen dizinin başka ülkelerden de talep gördüğü öğrenildi.

“İÇERİK FABRİKASIYIZ”

Türkiye’nin ciddi anlamda içerik fabrikasına dönüştüğünü söyleyen Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, Türk dizilerinin en az savunma sanayi ürünleri kadar stratejik bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Türk dizileri sayesinde yaklaşık 700 milyon dolarlık ihracat hacminin oluştuğuna dikkati çeken Murat Yancı, “İnci Taneleri, son yılların en kaliteli ve iyi dizilerinden biri. Diziyle ilgili yurt dışından çok talep var. Önümüzdeki süreçte dünyanın birçok ülkesinde İnci Taneleri izlenmeye başlanacak. Böyle iyi bir yapıma Kanal D ekranında ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

CANNES'DA ÖZEL GÖSTERİM

85 ülkeden içerik üreticileri ve dağıtımcıların katıldığı, bu yıl 8- 10 Nisan tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen MipTV’de Secret of Pearls (İnci Taneleri) için özel bir gösterim yapıldı. Sektörün önde gelen temsilcilerinin yer aldığı etkinlikte diziye ilgi büyük oldu.