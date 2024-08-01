Şehir estetiğini arttırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren ve mahalleleri daha güvenli hale getirmeyi hedefleyen İnegöl Belediyesi, kullanılmayan tehlike arz eden 1 metruk binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bir yandan ilçedeki eksikleri giderip diğer yandan da vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren İnegöl Belediyesi, kent estetiğini arttırıp güvenli şehir oluşturma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kullanılmayan ve metruk halde bulunan binaların yıkım çalışmalarına devam eden İnegöl Belediyesi, bu kez de Cuma Mahallesi Özdere Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

ESKİ YAPILAR TESPİT EDİLİP BİRER BİRER YIKILIYOR

Metruk binalarda zamanla haşerelerin barındığı ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu yerler haline gelmesiyle harekete geçen İnegöl Belediyesi, eski binaları yıkarak güvenli sokaklara dönüştürüyor. İnegöl Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından birer birer yıkılan metruk yapıların yıkım çalışmalarını İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Ateş ve beraberindeki heyetle birlikte inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Melih Ateş, ‘ ‘Şehir genelinde kullanılmayan ve metruk hale dönüşen binalar, zamanla kötü amaçlı kişilerin uğrak mekânı haline geliyor. Özellikle uyuşturucu kullanımı gibi amaçlarla kullanılarak suç yuvasına dönüşen bu metruk yapılar vatandaşlarımızın da şikâyetiyle emniyet güçlerimiz tarafından sürekli kontrol altında tutulsa da asıl çözüm bu yapıları ortadan kaldırmak. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak şehir genelinde metruk yapıların yıkımını uygun şekilde gerçekleştirerek bu sorunun çözülmesini sağlıyoruz. Güvenlik zafiyeti oluşturan ve vatandaşlarımızı tedirgin eden bu metruk yapıları ekibimiz tespit edip sahipleriyle görüşüyor, yıkılması konusunda tebligatlar yapılıyor. Vatandaşımız binayı yıkmaz ise İnegöl Belediyesi olarak biz devreye giriyoruz. Bugüne kadar İnegöl Belediyesi olarak 181 metruk yapının yıkımını gerçekleştirdik, Cuma Mahallesi Özdere Sokak’taki yapının yıkımıyla bu sayıyı 182’ye çıkartmış olduk.’’ dedi.

KORUMADA OLAN BİNALARLA İLGİLİ DE ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR

Koruma Kurulu tarafından tescillenen ancak yeni projelendirme yapılmadan yıkılamayan metruk binalarla ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirten Melih Ateş, ‘’Metruk halde olan ancak koruma kurulu tarafından korunan tescilli eski yapılarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Koruma Kurulundan ilgili izinler alınıp, belediyemiz tarafından birebir projeleri hazırlanıp, daha sonra mail-i inhidam kararı alıyoruz. Akabinde bu binaların yıkımını yapabiliyoruz. Süreç içerisinde bu binaları da dönüştürmeye devam edeceğiz.’’ dedi.