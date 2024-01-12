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Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin kandil gecesi helva ikramı geleneği Regaip Kandilinde Hacı Lütfullah Camisinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - İnegöl’de kandil gecelerinin değişmez geleneklerinden biri haline gelen helva ikramı, Regaip Kandilinde de devam etti.

Her kandilde yatsı namazı sonrası helva ikramları yapan İnegöl Belediyesi, üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandilinde Hacı Lütfullah Camisinde helva ikramları gerçekleştirdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile meclis üyeleri de kandil gecesi yatsı namazında Hacı Lütfullah Camisinde ilçe halkıyla buluştu. Vatandaşlarla kandilleşip sohbet eden protokol üyeleri, namazın ardından helva kazanlarının başına geçti. Burada bin kişilik helva ikramıyla kandili gecesi helva ikramı geleneği sürdürüldü.

Başkan Alper Taban, helva ikramları sonrası yaptığı açıklamada üç ayların müjdecisi Regaip Kandilini idrak edildiğini ifade ederek; “İslam âlemi için önemli gün ve gecelerin bir arada bulunduğu mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandiline erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. İçinde Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç aylar, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir. Hicri takvime göre Recep ayının ilk Perşembe’sini Cuma’ya bağlayan gece, Regaip Kandili olarak kutlanıyor. Regaip, hadis ve fıkıh literatüründe kelime manası itibariyle; isteme, sevap ve bol mükafatı ifade etmektedir. Ben de bu gece hürmetine, Regaip Kandilinin de anlamına uygun olarak Rabbimizin ihsanını diliyorum. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin, sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine, milletimiz için muhabbetin, sohbetin, samimiyetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. Bu gece en büyük duamız ise Filistin, Gazze, Kudüs… Ekim ayında başlayan İsrail’in soykırıma varan saldırılarında bugüne kadar 23 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Müslüman coğrafyada akan bu kan ve gözyaşının bir an evvel dinmesi en büyük temennimiz ve duamız” dedi.



