Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Rafadan Tayfa’nın sevilen tiyatro oyunu “Grup Rafadan” İnegöllü miniklerle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “Ramazan'da da Bursa çocuklar için çok eğlenceli” sloganıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında, bugün İnegöl Belediyesi iş birliğinde Rafadan Tayfanın sevilen tiyatro oyunu Grup Rafadan İnegöl’de sahnelendi.

İnegöl kültür ve sanatın merkezi konumundaki Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde 11.00 ve 14.00 olmak üzere iki ayrı seansla yapılan Grup Rafadan tiyatro gösterisine, öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Ramazan ayı boyunca farklı ilçeleri gezerek oyunu sahneleyen ekip, İnegöllü miniklere her iki seansta da eğlenceli anlar yaşattı. Kahkaha dolu gösteriyi keyifle izleyen minikler, televizyonda izledikleri karakterleri karşılarında görünce onları alkışlarıyla desteklediler.