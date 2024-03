İyiden iyiye yaklaşan yerel seçimler öncesinde Demokrat Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Hasan Dinçer, köy ve mahallelerin yanı sıra Efeler merkezinde esnaf ziyaretleri yaparak destek istiyor, projelerini anlatıyor.

Kendisine yoğun ilgi gösterilen Demokrat Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Hasan Dinçer; "Her esnaf ziyaretinde, her çarşı Pazar ziyaretimizde ayrı bir feryat duyuyoruz. Esnafımız yıllarca ihmal edilmiş. Efeler belediye başkan adayı olarak onlara yapacaklarımızı anlatıyoruz. Halkımızdan destek istiyoruz. Esnafımızın sorunlarını kendilerinden dinliyoruz. Aldığımız tepkiler bize umut veriyor. Kimseyle bir hesabımız yok. Esnaflarımız en fazla bulvardaki trafik yoğunluğundan şikayetçi. Otopark ihtiyacı var. Vatandaşlarımızın rahat rahat alış veriş yapmasına imkan sağlayacak çalışmalar yapacağız. Tabii ki bunlardan bazıları sadece bizimle olacak değil. Biz her türlü girişimi yapacağız. Bulvara çıkan sokaklarda parklar yüzünden araç geçemez duruma geliyor. Buna çözüm üretmemiz gerekiyor. Ekonomik olarak zaten sıkıntıda olan esnafımıza vatandaşların daha kolay ulaşabilmesini sağlamalıyız.

Demokrat Parti Efeler belediye başkan adayı olarak oylarına talibim, buradaki ziyaretlerimiz çerçevesinde esnaflarımızın da oylarına talibim. Efeler’i birlikte, akılla, mantıkla, bilimle ve iyi bir ekiple yönetmeye talibiz. Burada gördüğümüz alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum."