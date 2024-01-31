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ING Türkiye Kupası’nda mücadele edecek takımların kura çekimleri gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - ING Türkiye Kupası’nın kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kura çekiminde Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF Yöneticileri, ING Türkiye Kupası’nda mücadele edecek takımların temsilcileri ve basın mensupları yer aldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Yönetim Kurulu Üyesi Haluk San, "Bu yıl 38.'si düzenlenecek ING Türkiye Kupası kura çekimine hoş geldiniz. Dörtlü final organizasyonuna ev sahipliği yapacak Konya Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz. ING Türkiye Kupası’nda mücadele edecek olan tüm takımlara başarılar diliyorum." dedi.

TBF Erkek Ligleri Direktörü Gökhan Sunter ise yaptığı konuşmasında, “Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde kıran kırana geçen ve son maça kadar 13 takımımızın iddiasını koruduğu kupa katılım sürecinde mücadelelerinden dolayı tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum. Aliağa Petkimspor ve Manisa Büyükşehir Belediye Spor ilk kez ING Türkiye Kupası’nda mücadele edecek. ING Türkiye Kupası’nda 13-14 Şubat tarihlerinde çeyrek final maçları oynanacak. Kazanan takımlar 16-18 Şubat tarihlerinde Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dörtlü Final’de oynama hakkını elde edecekler. Başta ING olmak üzere tüm sponsorlarımıza, yayıncı kuruluşumuz TRT’ye, Konya şehrimize ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Kura çekimi sonucunda oluşan eşleşmeler şu şekilde:

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ Anadolu Efes – Manisa Büyükşehir Belediye Spor

Aliağa Petkimspor – Fenerbahçe Beko

Beşiktaş Emlakjet – Bahçeşehir Koleji

Pınar Karşıyaka – Galatasaray Ekmas

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ (Anadolu Efes – Manisa Büyükşehir Belediye Spor galibi) - (Pınar Karşıyaka – Galatasaray Ekmas galibi)

(Aliağa Petkimspor – Fenerbahçe Beko galibi) - (Beşiktaş Emlakjet – Bahçeşehir Koleji galibi)

13-14 Şubat 2024 tarihinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist ekipler Dörtlü Final organizasyonu için 16-18 Şubat 2024 tarihlerinde Konya’da bir araya gelecek.