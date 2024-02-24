İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Yönetim Kurulu, yönetim kurulu başkanı Ali Atılım Kahraman önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği ziyarette Kahraman ve odanın yönetim kurulu üyeleri Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı kutladı. Çerçioğlu ise Aydın'ı daha yaşanabilir bir il haline getirmek için durmaksızın çalıştıklarının altını çizdi. Çerçioğlu, Kahraman ve odanın yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.