Yetişkin yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Mübarek Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandiline ulaşmış olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına ulaşmamıza vesile olan son kandil gecesidir. Berat Kandili, duaların kabul olduğu, kalplerin arınma zamanıdır. Geçmişin muhasebesini yapmak ve geleceğe daha temiz bir sayfa ile başlamak için bir fırsattır.

Berat Kandili vesilesiyle aramızdaki çekişmelerin kaldırılmasına, hoşgörü ortamının kurulmasına, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına çaba göstermeliyiz. Bu gecede ibadet ve dualarla Rabbimize yakınlaşmalı, Yüce Mevla’ya, ailemize, çocuklarımıza, çevremize ve tüm insanlığa karşı olan görev ve sorumluluklarımızı yeniden hatırlayarak, yeni bir ümit ve kararlılıkla geleceğimizi şekillendirmeye çalışmalıyız. Berat, mağfirettir. İlahî rahmetin tecelli ettiği gündür. Berat, nedamet ve umut zamanıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Berat Kandilinin tüm İslam âleminin ve ülkemizin barış, huzur ve kardeşlik içinde geçmesine vesile olmasını temenni eder, başta Efelerli hemşehrilerim olmak üzere tüm kardeşlerimin kandilini en içten dileklerimle kutlar, dualarınızın kabul olmasını Allah’tan niyaz ederim” dedi.

Haber: Ömür Yapıcı