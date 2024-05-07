Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni seçilen Başkan Turgay, önceki dönem Başkanı Naci Batur ’a teşekkür etti.

EDİRNE (İGFA) - Muhtarlar Derneği lokalinde 31 Mart Yerel seçimlerinden sonrası yeni seçilen muhtarların katıldığı genel kurulda yapılan oylamada İpsala Muhtarlar Derneği yeni dönem başkanlığına Aliçopehlivan Köyü Muhtarı Çağlar Turgay seçilirken, Yönetim kuruluna ise Paşaköy Muhtarı Şaban Bilir , Koyuntepe Köyü Muhtarı İsmail Yıldız , Kocahıdır Köyü Muhtarı Sezgin Alyanak, Hacıköy Muhtarı Osman Baş seçildiler.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.