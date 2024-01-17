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İpsala’ya kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi için Doğalgaz anlaşması imzalandığı öğrenildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, GAZDAŞ Bölge Müdürü Tamer Akaslan ile OSB alanında incelemelerde bulundu.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala OSB’ye doğalgaz hizmeti için ön anlaşma sağlandığını belirtti. Su kuyusu çalışmasının da olumlu sonuçlandığını ifade eden Sevgili, altyapı hizmetinin hızla ilerlediğini kaydetti.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili,gurbette çalışan İpsalalılara bavulları hazırlamaları çağrısında bulundu. Kaymakam Sevgili, mesajında, ”İpsala Organize Sanayi Bölgesi gurbette çalışan İpsalalı tüm emektarlarımız, bavullarınızı hazırlamaya başlayın. Yakın zamanda sizleri İpsala’ya çalışmaya davet edeceğiz” ifadelerini kullandı.