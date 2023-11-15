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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kadim kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ); toplam 2 milyon 474 bin 793 kişinin yaşadığı Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Esenler, Bayrampaşa ve Zeytinburnu’nun atık su ve yağmur suyu kaynaklı altyapı problemlerini çözmek için harekete geçti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 ilçede (Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Esenler, Bayrampaşa, Zeytinburnu) yaşayan, toplam 2 milyon 474 bin 793 kişiyi geçmişte yaşanan sel ve su baskınlarından kurtaracak projenin temelini attı.

“Yenikapı Havzası Atıksu Yağmursuyu ve Dere Islah Yatırımları Temel Atma Töreni”, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin katılımlarıyla gerçekleşti. “Yeni Yatırımlar Yeni Atılımlar” maratonu kapsamında Esenler Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen temel atma törenine, vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Törende sırasıyla, İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

‘İSKİ Yenikapı Havzası Atıksu Yağmursuyu ve Dere Islah Yatırımları Temel Atma Töreni’nde konuşan Başkan İmamoğlu, “Kimsenin gözünü boyamadık. Cila yapmadık. Yerin altı da üstü de olsa, yatırımlarımızı en güçlü şekliyle yaptık. Peki bunu tek başına Ekrem İmamoğlu mu başardı? Hayır. Ben, güçlü ekip arkadaşlarımla başardım. Kim o ekip? Geçmişten bugüne, yine bu kurumun içinde çalışmış maharetli arkadaşlarım. Peki ne yaptık? Onların sözüne riayet ettik. Akla ve bilime kulak verdik. Bilen insanları dinledik, iki dudak arasından ‘böyle olsun, böyle olmasın’ değil. Ortak akılla, insanların aklıyla hareket ettik” dedi. “Sadece yerel yöneticilik, sadece belediye başkanlığı yapmıyoruz” diyen İmamoğlu, “Topyekûn bir demokrasi özetini, bir özgürlük, eşitlik özetini, bir sosyal adalet kavramını milletin hayatına yerleştiriyoruz. Bu kadar net bir yolculuk. İşte onun için artık Boğaz’a kanalizasyon akmıyor. Onun için meydanları su basmıyor, sel ve taşkınlarda sayısız can kaybı yaşanmıyor, yaşanmayacak. İstanbulluları üzen ve dünyaya servis edilen bu görüntülerin tam tersi görüntülerle İstanbul'u güzelleştiriyoruz” diye konuştu.

“BÜTÜN ENGELLERİ AŞIP, İSTANBUL'U YENİ YATIRIMLARLA GÜÇLENDİRMEYE BÜTÜN GÜCÜMÜZLE DEVAM EDİYORUZ”

“Her zaman ‘Sorun varsa, çözüm vardır’ dedik, demeye devam ediyoruz" diyen İmamoğlu, "Dönem dönem öyle akla hayale gelmez engellerle karşılaştık ki, bir kısmı trajikomik. Ama biz engelleri aşıp, İstanbul'u yeni yatırımlarla güçlendirmeye bütün gücümüzle devam ediyoruz. Çok basit bir kuralımız var: Halkımızın cebinden bize ulaşan ve İstanbul Belediyemizin bütçesi olan sizin paranızın her kuruşuna gözümüzün nuru gibi bakacağız. İsrafı bu kurumun içinden söküp atacağız. Ve bolca yatırım yapacağız. Bunun adı; bereketli bütçe yönetmek. Yani israf yok, yatırım var. Bereketli bütçe var. Bizim insanımızın sofrası da bereketlidir, parası da bereketlidir. Yeter ki o işi bilen insanlar yönetici olsunlar. O zaman bizim insanımızın sofrasında da yaşamında da yoksulluk, eksiklik olmaz. Tabii bu kuralları söylemesi kolaydır ama uygulaması zordur. Hele hele bugünün ortamında. Ama inanın zor olanı başardık, başarmaya devam ediyoruz. İşte onun için diyoruz ki sevgili hemşehrilerim; israf düzenini yıktık, bütçemize bereket, bolluk getirdik" dedi.