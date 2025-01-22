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Sanatla ilgilenen ve yeteneğini konuşturmak isteyen Bakırköylüler, Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içerisinde bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne başvuru yapabilir.

10 derslikten oluşan merkezde vatandaşlara Resim, Fotoğrafçılık, Hat-Minyatür, Seramik, Cam Atölyesi, Ritim Perküsyon, Satranç, Keman, Ukulele, Bağlama ve Gitar kursları verileceği bildirildi.

Belediye bünyesindeki Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde hayata geçirilen etüt merkezi, yeni yetenekler aramaya başladı.

İstanbul'da Bakırköy Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı etüt merkezi, yeni yetenekler yetiştirmek için başvurulara başladı. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, sanat alanında gerçekleştirdiği çalışmaları çeşitli eğitimlerle taçlandırıyor.

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