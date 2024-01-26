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31.Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri hafta boyunca devam edecek.28 Ocak Pazar günü saat 19.30’da BAKSM Fuaye Alanında Neyzen Tevfik’i anma etkinliği, 31 Ocak Çarşamba günü saat 20.30’da ise BAKSM Beylikdüzü Sahnesi’nde “Şiirleriyle Yaşayanlar Konseri” düzenlenecek.

Yeşilay Muğla Şube Yönetimi istifa etti

Yeşilay Muğla Şube Yönetimi istifa etti

Etkinlikler kapsamında ayrıca Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi’nde “Türkülerle Ozanlarımızı Anma Konseri” düzenlendi.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Hanımeli sergi alanında öldürülen gazetecilere itafen 31 Ocak tarihine kadar ziyaretçiye açık olacak ‘Umudun Aydınlık Yüzleri’ sergisi de açıldı.

Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu katledilmesinin 31. yılında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde anıldı. İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği 31.Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri,katledilmesinin 31. yıl dönümünde araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu’nun anıldığı etkinlikle başladı.

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