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Milyon dolarlık yalıların ucuzlamasına rağmen fiyatları dudak uçuklatıyor.

Fiyatların deprem öncesine göre düştüğü gözlemlenirken, satışa çıkarılan yalılara rağbet henüz yok.

Kahramanmaraş depreminin ardından İstanbul’da konut, villa ve yalılara rağbet artmıştı. 23 Nisan 2025’te meydana gelen depremin ardından İstanbul’un elit kesimi, boğazdaki yalıları ve villaları satışa çıkardı.

İSTANBUL (İGFA) – İstanbul’un elit kesimi, 23 Nisan Silivri Depremi’nin ardından boğazdaki yalılarını satışa çıkararak İzmir, Antalya ve Muğla’ya kaçıyor.

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