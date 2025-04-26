Konya’nın ilk ve tek sebze fidesi üretim tesisi olan Konya Fide, yeni sezon satışlarına başladı. Tesiste incelemelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bu tesislerde üretilen ve cazip fiyatlarla sunulan fidelerle kazanan üreticimiz, çiftçimizdir. Tüm üreticilerimize ve hobi amaçlı fide diken hemşehrilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum” dedi.KONYA (İGFA) - 2019 yılında Meram Belediyesi öncülüğünde, Karatay Ziraat Odası ve Konya Sebze Üreticileri Birliği iş birliğiyle, KOP desteğiyle kurulan ve Konya’nın ilk ve tek sebze fidesi üretim tesisi olan Konya Fide, yeni sezon satışlarına başladı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni sezonun başlaması dolayısıyla tesiste incelemelerde bulundu.

BAŞKAN KAVUŞ; “TÜM ÜRETİCİLERİMİZE BOL VE BEREKETLİ BİR SEZON DİLİYORUM”

Üretim ve satış alanlarını denetleyen Başkan Kavuş, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Kavuş, baharın gelmesiyle birlikte fide dikim sezonunun başladığını belirterek, tüm üreticilere ve hobi amaçlı fide diken hemşehrilerine bol ve bereketli bir sezon diledi. Konya Fide’nin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da üreticilerin birinci adresi olacağına işaret eden Başkan Kavuş, tesisin aynı anda 2,5 milyon, tüm sezon boyunca da 12 milyon fide üretim kapasitesiyle, Konya’nın yıllık yüz milyonluk fide ihtiyacının yüzde onundan fazlasını karşılayacak güçte olduğunu hatırlattı.

BAŞKAN KAVUŞ; “KONYA FİDE KALİTEDEN FİYATA KADAR HER YÖNÜYLE, ÜRETİCİLERE FIRSATLAR SUNAN BİR TESİS”

Konya Fide’nin, sadece çiftçiler için değil, hobi amaçlı üretim yapanlar için de önemli bir yatırım olduğunu söyleyen Başkan Kavuş; “Fidelerimiz Konya’nın havasında, toprağında, hastalıktan uzak, ari ve hibrit tohumlarla üretiliyor. Nakliye maliyetlerini düşürüyor, fide kayıplarını önlüyor ve üreticimize büyük avantajlar sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz ilgi bizi çok memnun etmişti, bu sezon da hemşehrilerimizin birinci tercihi olmayı sürdüreceğimize inanıyorum. Gösterdikleri ilgi için hemşehrilerimize teşekkür ediyor, ilgilerine layık olmak adına en iyi ürünü en ucuza verebilmenin çalışmasını sergiliyoruz” şeklinde konuştu.

“FİDE SATIŞLARI HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA DÖRT AYRI NOKTADA GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Konya Fide’nin, hem yerel üreticinin yükünü hafiflettiğini hem de tarımsal üretime güçlü bir katkı sunduğunu da belirten Başkan Mustafa Kavuş, “Fiyatlarımızı piyasa rekabeti için değil, üreticimize destek olabilmek adına belirliyoruz. Vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin memnuniyeti, bizim için her şeyden önemli. Tesiste fide satışları başladı ancak vatandaşlarımız 28 Nisan Pazartesi gününden itibaren şehrin farklı bölgelerinde oluşturulacak satış noktalarından da fide temin edebilecekler. Tesisin kendisi ile birlikte Harmancık Kapalı Pazar Alanı, Saraçoğlu Caddesi üzeri ve Karatay Ziraat Odası da satış noktaları olarak sezon boyunca hizmet verecek. Bu sayede vatandaşlar fidelerine daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilecek.” şeklinde konuştu.

Konya Fide’ye alışveriş için gelen vatandaşlar da hem fide kalitesinden hem de uygun fiyatlardan oldukça memnun olduklarını belirterek, Başkan Mustafa Kavuş ve Meram Belediyesine hizmetleri için teşekkür ettiler.