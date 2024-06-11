İstanbul Vakfı’nın Mart ayında hayata geçirdiği, içinde ev eşyasından, giyim kuşam, kırtasiye, kitap, oyuncak vb. ürünlerin bulunduğu “İyilik İstasyonu” adlı merkezinde, Kurban Bayramı’na kadar dayanışmayı artırmak hedefiyle, giyim ürünlerini ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak sunacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Vakfı, toplumda fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çeşitli kampanyalar ve projeler yürütmeye devam ediyor. Türkiye’de günden güne ağırlaşan ekonomik koşullar karşısında, bireylerin temel giyim ihtiyacını karşılayabilmesi hedefiyle; İyilik İstasyonu’nu Mart ayında hayata geçiren İstanbul Vakfı, Kurban Bayramı’na kadar giyim ürünlerini “Sosyal Destek İstanbulkart” sahiplerine ücretsiz sunacak.

Çocukların bayram ihtiyaçlarını da karşılayabileceği bu anlamlı hizmet özel bir puanlama sistemi ile gerçekleştirilecek. Buna göre, Sosyal Destek İstanbulkart sahipleri ve aile üyeleri kişi başı 300 puan sahibi olacak ve bu puanlarla alışverişlerini ücretsiz olarak yapabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen “Sosyal Destek İstanbulkart” sahiplerine sunulan bu hizmet, 15 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’e kadar sürecek. Bayrampaşa ilçesinin İsmetpaşa Mahallesi, Tuna Caddesi üzerinde Kiptaş A Blok’ta yer alan İyilik İstasyonu, 10-15 Haziran tarihleri arasında saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında açık olacak.