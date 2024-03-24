Sanatın her dalına ayrı önem veren Üsküdar Belediyesi İstanbullu sanatseverleri yepyeni bir sergiyle daha buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Günümüz hat sanatının en önemli isimlerinden Savaş Çevik’in ‘’Çizgi Ötesi’’ hat sergisi Nevmekan Sahil Galeri’de açıldı.

Hattat Savaş Çevik'in son dönem eserlerinden oluşan "Çizgi Ötesi" adlı hüsnühat sergisi sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, satın ve kültürün Üsküdar’da çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

" Üsküdar’ın sanatsal ve akademik birikimi, sınırlarımız dahilindeki sanat atölyeleri, merkezler, geleneğe önem veren sivil kurumlar bizim en büyük talihimiz. Her gayretimiz onların desteği, heyecanı ve katılımıyla somut hale geliyor. Şehrimizden aldığımız ilhamlarla bu geleneği sürdürmek istiyoruz. Geleneksel kültürümüzün en önemli sanatlarından biri olan hat sanatı da bunlardan biridir. Üsküdar Belediyesi olarak bugüne kadar sanatseverlerimizi hat sanatının sayısız örnekleriyle buluşturma imkanına sahip olduk. Değerli sanatçımız Savaş Çevik beyefendinin çalışmaları da bu sanat alanının en güzel örneklerini oluşturuyor. Bu birbirinden değerli eserlerden oluşan serginin ramazan ayının bereketine katkı sunacağı düşüncesindeyiz. Bu birbirinden değerli eserlerimizin İzleyicisi bol olsun.”

Hat sanatçısı Savaş Çevik ise, hüsnühat sanatına 50 yıl önce başladığını belirterek, "24. kişisel hat sergimi açıyorum. Sergide 47 eserim var. Bu eserlerin içinde klasik olanlar da var." dedi.

Sergi, 11 Nisan'a kadar gezilebilecek.