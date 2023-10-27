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Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun fikir öncülüğüyle İBB İstanbul Vakfı çatısı altında hayata geçen ‘Büyüt Hayallerini’ projesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yaşını özel bir buluşmayla kutladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Vakfı, kız çocuklarına yol arkadaşı olmak için 2021 yılında başlattığı ‘Büyüt Hayallerini” projesinde yeni bir buluşmaya daha imza attı.

İlki 2022’de düzenlenen ‘Büyütülen Hayallerle Cumhuriyet ve Kadın’ etkinliğinin ikincisi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, projesi öncüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, İBB İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel, kadın hakları konusunda çalışmalar yapan, akademisyen, sivil toplum kuruluşları ve dernekler katıldı. Ritim gösterisi ve farklı yörelerden dans seçkileriyle başlayan etkinlikte ilk konuşmayı yapan Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, yer yer alkışlarla desteklenen konuşmasında şunları söyledi:

“CUMHURİYET’LE BİRLİKTE KAZANDIĞIMIZ HAKLARI KONUŞACAĞIZ”

“Birbirinden kıymetli konuşmacılarımızla; bizim, biz kadınların Cumhuriyet’le birlikte elde ettiği hakları ve bu haklarımızı nasıl daha da geliştirebileceğimizi değerlendireceğiz. 1923’ten bu yana kazandığımız hukuki avantajları, ikinci yüzyılda kadınlara yönelik kanuni açıdan atılması gereken adımları konuşacağız. Kadınların ikinci yüzyılda hayatın, hayatın her alanında daha fazla görünür ve başarılı olabilmesi için hep birlikte verilmesi gereken mücadeleleri anlatacağız. Cumhuriyetimizin eğitim alanına getirdiği reformlardan, kız çocuklarının ve kadınların teknoloji alanında çok daha başarılı olabilmeleri için yapılabileceklerden, kadınların spor alanında kazandığı başarıların ikinci yüzyılda daha da artarak devam edebilmeleri için sağlanması gereken imkanlardan söz edeceğiz.”

İlk yüzyılda çözülemeyen kadın hakları ve özgürlükler başta olmak üzere pek çok sorunun Cumhuriyetin ikinci yüzyılında çözeceklerini belirten Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, “Kendimizin, annemizin, kız kardeşimizin ve kızlarımızın hakkı için, eşitlik ve adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yüz yıldır ‘Yaşasın Cumhuriyet’ diyerek geldik ve haklarımızı kazandık. Bundan sonra da ‘Yaşasın Cumhuriyet’ diye haykırmaya devam edeceğiz ve haklarımızdan asla geri adım atmayacağız. Daha nice yüz yıllara bin yıllara” ifadelerini kullandı. İBB Başkanı İmamoğlu da Mustafa Kemal Atatürk’e değinmeden okunan 29 Ekim hutbesini eleştirdi. “İçinde Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamak ve cumhuriyetle beraber onu paylaşmamak fikrini ortaya koyan bir aklın, bir zihnin gerçekten bu ülkeye faydası yok” diyen İmamoğlu, “Mış gibi yapılmaz. Cumhuriyetin değerlerini yaşayacaksınız. Onun özgürlüğüyle, onun verdiği eşitlikle hep birlikte var olacağız… Geliştirelim, konuşalım, tartışalım… Ama geçmişi yok sayarak bu güzel Atatürk'ü, bu güzel cumhuriyeti anlatmayı, sıkıntıyla ifade etme içerisinde olup topluma da şirin gözükmek adına mış gibi yapanların tekrar altını çiziyorum; üzüntüyle ama bir yanıyla da gülerek izliyorum. Bu millet onlara sırası geldiğinde hak ettikleri cevabı demokrasi yoluyla verecek. Bundan adım gibi eminim” diye konuştu.