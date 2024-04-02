Faaliyetlerini İstanbul'da sürdüren Bingöllüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BİNYAD), İstanbul'da eğitim gören Bingöllü öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - BİNYAD üyeleri ve yöneticileri, İstanbul'da eğitim gören öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu. Öğrencilerin sorunlarını dinleyerek çözüm konusunda görüş ve önerilerde bulunan dernek, öğrencilerin sorunlarını da paylaşma fırsatı bulmalarına olanak sağladı.

BİNYAD yönetimi, öğrencilerin her konuda yanlarında olduklarını belirterek, dernek bünyesinde kurulan öğrenci iletişim gruplarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını vurguladı.

Bu tür etkinliklerin, topluluk dayanışmasını güçlendirmek ve öğrencilerin sosyal destek ağını genişletmek açısından önemli olduğu belirtildi.

BİNYAD, Bingöllü öğrencilere yönelik düzenlediği bu tür etkinliklere devam edecek.