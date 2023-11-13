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13 Kasım 2022'de Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısı soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Ahlam Albashir'in de bulunduğu 18 sanığın tutukluluk halleri ve sanık Bilal Elhacmaos'un gıyabında tutukluluk hâlinin devam ettiği vurgusu yapan İletişim Başkanlığı, asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi.

Başkanlık bünyesindeki Dezenformasyona Mücadele Merkezi, İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının failinin tahliye edildiği iddialarının bazı sosyal medya hesaplarında yer aldığını belirterek, İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü bombalı terör saldırısının faili Ahlam Albashir'in tahliye edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

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