TÜİK’in 2024 İstatistiklerle Gençlik raporuna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 14,9’unu 15-24 yaş arası gençler oluşturdu. Genç işsizlik yüzde 16,3’e gerilerken, mutluluk oranı yüzde 51,8, sağlık memnuniyeti yüzde 87,2 oldu. Türkiye, AB ülkelerine kıyasla daha yüksek genç nüfus oranına sahip.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin “İstatistiklerle Gençlik” raporunu yayımladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi iken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 763 bin 159 kişiyle toplamın yüzde 14,9’unu oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,2’si erkek, yüzde 48,8’i kadınlardan oluştu. 1950’de yüzde 20,8 olan genç nüfus oranı, 2024’te yüzde 14,9’a geriledi.

GENÇ NÜFUS PROJEKSİYONLARI

Nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfus oranının 2030’da yüzde 14,8, 2040’ta yüzde 12,2, 2060’ta yüzde 10,3, 2080’de yüzde 8,8 ve 2100’de yüzde 9,6 olacağı öngörülüyor. Düşük doğurganlık senaryosunda 2100’de yüzde 7,2, yüksek doğurganlık senaryosunda ise yüzde 11,4 tahmin ediliyor.

AB üyesi 27 ülkenin 2024’te ortalama genç nüfus oranı yüzde 10,7 oldu. İrlanda (yüzde 12,6), Hollanda (yüzde 12,3) ve Danimarka (yüzde 12,2) en yüksek oranlara sahipken, Bulgaristan (yüzde 9,2) ve Litvanya (yüzde 9,5) en düşük oranları kaydetti. Türkiye’nin yüzde 14,9’luk genç nüfus oranı, AB ortalamasını geçti.

İLLERDE GENÇ NÜFUS DAĞILIMI

Türkiye’de genç nüfus oranı en yüksek il yüzde 20,8 ile Hakkari, ardından yüzde 20,6 ile Şırnak ve yüzde 20,3 ile Siirt oldu. En düşük oranlar ise yüzde 11,8 ile Balıkesir, yüzde 12,1 ile Muğla ve yüzde 12,2 ile Ordu’da görüldü. Gençlerin yüzde 30,5’i 15-17, yüzde 19,9’u 18-19, yüzde 28,8’i 20-22, yüzde 20,8’i 23-24 yaş grubunda yer aldı.

2021-2023 Hayat Tabloları’na göre, 15 yaşındaki gençler için beklenen yaşam süresi 63,5 yıl; erkeklerde 60,9, kadınlarda 66,1 yıl. Genç kadınların erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşayacağı tahmin ediliyor. Medeni durum incelendiğinde, genç erkeklerin yüzde 96,6’sı hiç evlenmemiş, yüzde 3,3’ü evli; kadınların yüzde 87,8’i hiç evlenmemiş, yüzde 11,7’si evli. Evli genç kadın oranı, erkeklerin 3,5 katı.

2023’te 20-24 yaş grubunda en fazla göç hareketliliği eğitim nedeniyle (231 bin 477 kişi) gerçekleşti. Yükseköğretim net okullaşma oranı 2023/24’te yüzde 42,7’ye geriledi; kadınlarda yüzde 49, erkeklerde yüzde 41,1. Gençlerde işgücüne katılma oranı yüzde 47,2, işsizlik oranı yüzde 16,3 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 22,9’a yükseldi. İstihdam edilen gençlerin yüzde 56,3’ü hizmet, yüzde 30,7’si sanayi, yüzde 13’ü tarım sektöründe çalışıyor.

SAĞLIK, MUTLULUK VE İNTERNET KULLANIMI

Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre, gençlerin yüzde 87,2’si genel sağlık durumundan memnun; erkeklerde yüzde 87,9, kadınlarda yüzde 86,5. Mutlu olduğunu belirten gençlerin oranı yüzde 51,8; kadınlarda yüzde 55,4, erkeklerde yüzde 48,4. Mutluluk kaynaklarında sağlık (yüzde 45,3) ilk sırada, ardından başarı (yüzde 25,1) ve sevgi (yüzde 15,1) geliyor.

Gençlerin yüzde 79,6’sı işinden, yüzde 65,4’ü eğitiminden memnun. İnterneti en çok mesajlaşma (yüzde 98,5) ve sosyal medya (yüzde 95,7) için kullanıyorlar.