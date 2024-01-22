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El işinin göz bebeklerinden biri olan rattan sepet örücü nasıl yapılıyor? Hangi malzemeler kullanılıyor? Usta Öğretici Işıl Erensoy, bu işin inceliklerini anlattı. Sepetçilik ağaçların ince sürgünlerinden, bitkilerin odunlaşmamış saplarından faydalanılarak yapılan örgü ve el sanatıdır. Temel olarak rattan ise bitki kökenli malzemelerden üretilen ve hasır dokuma yöntemi kullanılarak tasarlanan ürünlere verilen genel bir isimdir. Rattan sepet örücülüğü eğitimi modele uygun tığ örgü, şiş örgü teknikleri kullanarak, örgüyü ürün haline dönüştürme ve süsleme yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Ahmet GÜNAY/ Esmanur GÜLBAHAR/ HERKES DUYSUN

(BURSA İGFA) - Usta öğretici Işıl Erensoy rattan sepet örücülüğü ile ilgili Herkes Duysun muhabirine yaptığı bilgilendirmede, uzun bir süredir bu işle meşgul olduğunu dile getirirken aynı zamanda bu işin incelikleri ve güzelliklernden bahsetti.

El sanatları eğitmenliği yapan Işıl Erensoy, doğal malzemelerle beraber dekoratif eşyalar üretmeye çalıştıklarını belirtti.

RATTAN SEPET ÖRÜCÜLÜĞÜ NASIL YAPILIYOR? HANGİ MALZEMELER KULLANILIYOR?

İstenilen ürünlere göre rattanları ıslatarak şekil verip, ardından örerek hazır hale getirdiklerini belirten Erensoy, sadece bambuyla ve doğal malzeme ile çalıştıklarını, kesinlikle yapay malzemeye yer vermediklerini söyledi. Erensoy, “Yapışkan malzeme vb. hiçbir ürün kullanmadan sadece örerek birbirine geçirip hazırlıyoruz. Ürünün çıkış ortalaması ise yaptığımız işe göre değişiyor fakat günde 1 tepsi, 1 sepet çıkarabiliyoruz.” dedi.

RATTAN SEPET ÖRÜCÜLÜĞÜ KURSUNUN SÜREÇLERİ NELER?

Rattan sepet örücülüğü kursunun oldukça ilgi gördüğünü belirten ve kurs sürecinin nasıl ilerlediğinden de bahseden Erensoy, “Çok yoğun bir ilgi, talebimiz var. Kurslarımız genelde 20 kişilik olabiliyor. Sınırlı sayıda kontenjan yapmaya çalışıyoruz biz de. Herkesle bire bir ilgilenmeye çalıştığımız için talep artıyor, özellikle 2 senedir çok daha büyük ilgi var. Büyük bir ihtimalle mesleğimizin önü açık, biraz malzeme problemimiz oluyor ama malzeme eksikliğimizi internet alışverişi üzerinden veya yurt dışından gideriyoruz. Malzeme eksikliği sorunu aşılırsa ilgi artar, sadece sepet ve tepsiyle kalmıyoruz ayna gibi ürünler de yapıyoruz, o yüzden malzeme eksikliği giderilirse ilgi artar.’’ ifadelerini kullandı.