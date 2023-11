Tahmini Okuma Süresi: dakika

SONAR Araştırma tarafından yapılan ankette Türkiye’nin “En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı” Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen seçildi.ANKARA (İGFA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, SONAR Araştırma tarafından yapılan ankette Türkiye’nin “En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi. 10 yılda sayısız ödül alarak yerel yönetimde bir marka olan Başkan Mehmet Sekmen, yapılan ankette yüzde 64.3 oy oranıyla yine zirveye adını yazdırdı. Kentsel dönüşümden çevreye, tarihi projelerden istihdam ve üretime, pandemiyle mücadeleden modern şehirleşmeye varıncaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşan Başkan Sekmen, Cumhur İttifakı'nın ‘En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı’ seçildi. Türkiye geneli yüz yüze yapılan ankette vatandaşlar tercihini Mehmet Sekmen’den yana kullandı. Başkan Sekmen’in birinci olduğu ankette yüzde 63.9 oy oranıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ikinci, yüzde 53.8 ile de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün üçüncü oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 52,4 dördüncü, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yüzde 51,6 ile beşinci, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu yüzde 50,3 ile altıncı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yüzde 47,5 ile yedinci, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz yüzde 44,4 ile sekizinci, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yüzde 43,6 ile dokuzuncu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yüzde 42,3 ile onuncu oldu.

“BAŞARI ERZURUM’UN BAŞARISIDIR”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Başarı hikâyemizin ana fikri ve öznesi kuşkusuz Erzurum’a duyduğumuz sevgidir, aşktır. Elde ettiğimiz her bir başarı da Erzurum’un başarısıdır” dedi. 10 yılda elde edilen her bir ödülün Erzurum’un gelişim ve değişiminin birer sembolü olduğunu kaydeden Başkan Sekmen, “Yatırım bütçesi kullanımında üst üste 5 kez birinci olduk. Hemen hemen her alanda Erzurum zirvede yer aldı. Pandemi ile mücadeleden üretim ve istihdam projelerine, çevre ve peyzajdan kentsel dönüşüme kısacası her alanda Erzurum’un adını zirveden hiç düşürmedik. Canım şehrimin bize verdiği destek, güç ve dua bizim başarılı olmamızı sağladı. Sonar Araştırma tarafından yapılan ankette de Cumhur İttifakımızın ‘En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı’ seçildik. Şimdiye kadar yapılan anketlerde 9 kez Türkiye birincisi olduk. Yapılan bu son ankete de katılarak bize destek olan tüm vatandaşlarımıza, tüm hemşehrilerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum” kaydını düştü.