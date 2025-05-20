İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, BURULAŞ greviyle ilgili açıklama yaptı. Başkan Kaya, grevin anayasal bir hak olduğunu belirtirken, kamu hizmetlerinin durmasının halkı mağdur ettiğini vurguladı ve tarafları uzlaşmaya çağırdı.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı, BURULAŞ’ta devam eden grev süreciyle ilgili bir değerlendirme yayımladı.

Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, açıklamasında, çalışanların hak arayışına saygı duyulduğu ve grevin anayasal bir hak olduğunu ifade ederken, kamu hizmetlerinin tamamen durmasının on binlerce Bursalıyı mağdur ettiğini belirtti.

Sendikanın grev hakkını “kılıç gibi” kullanarak vatandaşları çaresiz bıraktığını öne süren Başkan Kaya, hak arayışı ile kamusal sorumluluk arasındaki dengenin gözetilmediğini savunurken, "Grev demokratik bir araçtır, ancak kamuya hizmetle yükümlü sektörlerde sorumlulukla kullanılmalıdır” dedi.

“ZAMLAR SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMALI, HALKA YANSIMASIN”

Belediye yönetiminin, çalışanların insanca yaşam koşullarını sağlayacak bir zamda ısrarcı olması gerektiği belirtilirken, zamların sürdürülebilirliğini de vurgulayan İl Başkanı İsmail Kaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in, sendika taleplerinin kabulü halinde ulaşım ücretlerinin 55-60 TL’ye yükseleceği açıklamasını da eleştirerek, bu artışın halka ek maliyet olarak yansıyacağı ve yeni sosyal sorunlar doğuracağı öne sürdü.

Başkan Kaya, İYİ Parti olaral, tarafları çalışanları koruyacak ve halkı mağdur etmeyecek bir zeminde uzlaşmaya davet etti.