İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı’na M. Kamil Şirin’in atanması sonrasında ilçe başkanları atamaları devam ediyor.KCOAELİ (İGFA) - İYİ Parti Gölcük’ün ardından ikinci ilçe olarak Darıca’da ilçe başkanı ataması gerçekleştirildi. Darıca İlçe Başkanı Soner Kartal’ın istifası sonrasında yerine Pınar Demirel atandı. Demirel’e yetki belgesini İl Başkanı M. Kamil Şirin takdim etti.

İl Başkanı M. Kamil Şirin, atama sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İYİ Parti Darıca İlçe Başkanlığı görevine kıymetli yol arkadaşımız Pınar Demirel atanmış bulunmaktadır. Daha önce de teşkilatımızda görevler üstlenen ve yeni dönemde Darıca İlçe Başkanlığına atamasını gerçekleştirdiğimiz Pınar Demirel başkanımız ile birlikte İYİ Partimizin Darıca’da daha da güçlü yarınlara kavuşmasını sağlayacağız. Çıktığı bu yolda kendisine başarılar diliyorum. İlçemizde en kısa sürede yönetimini oluşturarak çalışmalara başlayacaktır.” dedi.

H. PINAR DEMİREL KİMDİR?

H. Pınar Demirel, 1966 İstanbul doğumludur. Rüştü Üzel Kız Meslek lisesi mezunudur. Eskişehir Anadolu Üniversitesinde İş İdaresi okudu. Orta derecesi İngilizcesi vardır. 2011 yılından itibaren emekli olup iş insanı olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

2022 yılında İYİ Parti’ye katıldı. 2023 yılında İlçe başkan vekilliği yaptı. 2024 yılında Darıca Belediyesi 2.ci sıra Meclis Üyesi adayı oldu. Kız Çocuklarının Eğitimde gönüllü bir insanı olup yardıma muhtaç kadınları kollayıp korumak en büyük hedefidir.